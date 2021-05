L’ASL Napoli 3 presenta l’Openday Vaccini, per i giovani under 18

Dalle ore 22:00 di oggi 20 maggio 2021 al via le prenotazioni per i giovani dai 18 anni in poi residenti nei 57 comuni dell’Asl Napoli 3 Sud. Il vaccino Johnson&Johnson MONODOSE sarà somministrato Sabato 22 maggio e Domenica 23 maggio.

Come prenotarsi? https://opendayvaccini.soresa.it/. I richiedenti saranno convocati per ordine di iscrizione tramite email ed sms. Non ci sarà accesso libero.

Per poter effettuare la registrazione sono indispensabili: Codice Fiscale – Numero Tessera Sanitaria Indirizzo e-mail – Numero cellulare

adsense – Responsive – Post Articolo