L’Assemblea del CSV Irpinia Sannio approva i bilanci consuntivi.

L’assemblea ordinaria dei Soci del CSV Irpinia Sannio ha approvato i bilanci consuntivi 2019 del CSV Irpinia Solidale di Avellino e dell’Associazione delle Associazioni di Volontariato per il CSV della Provincia di Benevento. I due centri servizi che avevano dato vita il primo gennaio 2020, al termine del processo di accorpamento per fusione, al nuovo CSV Irpinia Sannio.

Nel corso dell’assemblea, che si è svolta in videoconferenza così come previsto dal D.L.125/2020 ed in virtù della proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19, è stato anche approvato il bilancio sociale 2019 ed è stata ratificata la nomina, per cooptazione, del nuovo membro del Consiglio Direttivo Pasquale Orlando.

“Un grazie alle associazioni che hanno preso parte all’assemblea – il commento del presidente del CSV Irpinia Sannio Raffaele Amore -. Siamo molto soddisfatti per la partecipazione convinta dei presidenti e dei loro delegati a questo importante appuntamento nonostante i disagi e le problematiche dovuti al particolare momento che tutti noi stiamo vivendo. Buon lavoro al neo consigliere Pasquale Orlando”.

“Il Centro Servizi delle Province di Avellino e Benevento non si ferma – le parole del direttore Maria Cristina Aceto – e prosegue il cammino che in questi mesi ha visto la nascita, prima, e la riorganizzazione, poi del nuovo CSV. Anche in questi mesi di emergenza, il nostro centro continua ad assicurare a tutte le associazioni irpine e sannite supporto e consulenza. In queste settimane, in particolar modo, il nostro staff è impegnato nel servizio di orientamento ed accompagnamento per lo svolgimento in modalità di videoconferenza delle assemblee straordinarie per le modifiche statutarie con atto notarile”.

