L’associazione ACIPeA riprende le sue attività culturali. Ecco i prossimi appuntamenti

Dopo il periodo di lockdown appena trascorso, ACIPeA, associazione di cui è presidente la poetessa Lucia Gaeta, riprende le sue attività culturali, qui di seguito i prossimi eventi:

27 giugno ’20

In occasione del Terzo Anniversario ACIPeA avvenuto il 13 giugno u.s. ci saranno i festeggiamenti a porte chiuse con tutti gli associati e simpatizzanti, presso “Il giardino dei sogni” di Palazzo Di Paolo, al Primo Vico Tripoli (adiacente il Forno di Capaldo). Saranno premiati gli associati che si sono distinti nell’arco dell’anno sui podi anche in altri concorsi, rientrando nell’Albo d’Oro ACIPeA 2020. Inoltre sarà presentato in via ufficiosa il romanzo “Il ricordo di un amore – Al tempo del Covid 19” scritto a trentadue mani da un gruppo di associati che hanno dato vita a “La Compagnia dei Sogni di ACIPeA”. L’intero ricavato andrà in beneficenza a due degli ospedali campani: al Moscati di Avellino e al Cotugno di Napoli e infine sarà presentato il romanzo di Maria Clotilde Cundari dal titolo “Un incontro”, scritto nello stesso periodo di pandemia. Taglio della torta e brindisi.

4 luglio ’20

L’Associazione ACIPeA, già vincitrice del Premio alla Parola 2018 in quel di Firenze, è invitata a partecipare alla serata che si terrà ad Atrani (SA) assieme ad altri quattro Premiati delle scorse edizioni, in vista del prossimo Premio che si terrà in autunno. La serata sarà condotta dalla Presidente del concorso, la Prof. Rosaria Zizzo – Poetessa e Scrittrice.

4 luglio ’20

Scadenza del Terzo bando di concorso a tema religioso, AI TUOI PIEDI, dedicato alla Madonna di Montevergine e indetto da ACIPeA. La cerimonia delle premiazioni avrà luogo a Mercogliano (AV) ai piedi del Monte Partenio in data 6 settembre 2020.

15 luglio ’20

L’Associazione ACIPeA sarà ospite alla serata di premiazioni del concorso “Caro Amore ti scrivo – un messaggio d’amore” indetto da incostieraamalfitana.it a cura di Alfonso Bottone e alcuni dei poeti dell’associazione declameranno poesie d’amore.

25 e 26 luglio ’20

V PoeTouR – Lazio

In occasione del Gemellaggio che si terrà fra le due Associazioni culturali ACIPeA e Koinè di Formia (LT), sarà presentato il romanzo “Il ricordo di un amore – Al tempo del Covid 19”, scritto dalla Compagnia dei Sogni di ACIPeA.

Seguiteci per essere sempre aggiornati sulle nostre attività culturali!

