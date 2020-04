L’Associazione Leopoldo Caliendo esprime il suo CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DEL SINDACO DOTT. CARMINE SOMMESE

Saviano – L’Associazione “Legalità e Giustizia Leopoldo CALIENDO”, in merito agli ultimi tristi eventi che hanno portato la nostra Saviano a diventare “zona rossa per il Covid 19″, nell’esprimere le proprie condoglianze alle famiglie Sommese/Gambardella per la scomparsa prematura dell’amico Carmine, sindaco per più anni del nostro paese, non può non prendere le distanze da quanto accaduto nel giorno dei funerali, che, pur condizionati da eventi non programmati e chiaramente sfuggiti di mano, hanno dato una immagine della nostra comunità non vera, perché non fedele dei principi del vivere civile e non rispettosa delle leggi.

Il nostro auspicio è che, chiariti gli equivoci, la nostra comunità possa ritornare ad essere il modello di legalità che è sempre stata, e che l’amico Carmine possa essere onorato come esempio illustre della comunità.

Il Presidente – Silverio Tafuro

