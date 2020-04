L’attore Fabio Toscano aiuta i più bisognosi e meno fortunati

Il giovane attore italiano Fabio Toscano, interprete del film “Ed è subito sera” è costantemente al fianco delle persone meno fortunate. Fabio Toscano si è messo a disposizione per le persone più bisognose, consegnando diversi beni alimentari e non trascurando tutti coloro che anche prima della diffusione del Covid 19 avevano difficoltà ad arrivare a fine mese, ed ha esteso il suo aiuto anche a coloro che, a causa della quarantena forzata, hanno perso il posto di lavoro o hanno dovuto utilizzare gli ultimi risparmi disponibili per se stessi e le loro famiglie. Più volte presente come ospite al salotto artistico- culturale “Tina Piccolo” Fabio Toscano è stato anche premiato dalla nota poetessa , ambasciatrice della poesia italiana nel mondo, Tina Piccolo.

