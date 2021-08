LAURO. AL FESTIVAL ‘’MAMM’E LL’ARTE’’ LO SPETTACOLO COMICO ‘’ THE MAST’’ DI MARCO LANZUISE E SALVATORE TURCO

Il 21 Agosto alle ore 21 nella meravigliosa cornice di Palazzo Pignatelli si apre il sipario sull’esilarante spettacolo comico del duo televisivo.

Grazie al connubio delle realtà Proloco Nuova Lauro e M&N’s anche quest’anno all’interno della prestigiosa rassegna, ormai pluriennale, ‘’ Mamm’e ll’arte’’ si riderà di gusto con lo spettacolo di Cabaret dal titolo ‘’ THE MAST’’ conosciuto dal grande pubblico grazie ai successi televisivi.

Il connubio tra gli attori ed autori Lanzuise – Turco nasce nel 2013 come autori del fortunato programma radiofonico “sottosopra “. I due attori da allora hanno scritto insieme il programma dedicato al calcio dal titolo ” Ultimo Stadio’‘ insieme ad altri format molto divertenti come: ” ‘A ricetta”, ” Approdichè” e il famoso programma campione di ascolti ” i Sovrani”. Impegnati nella prossima stagione televisiva 2021-2022 sono attualmente in tournee estiva e faranno tappa a Lauro nel meraviglioso Palazzo Pignatelli. Lo spettacolo è strutturato in una serie di gags comiche, monologhi, il tutto alternato con personaggi noti al grande pubblico come ”The Mast” e il suo operaio indefesso che subisce lo sfruttamento del suo titolare. Oppure l’intervento dell’onorevole La Tracchia, il politico corrotto che tutto promette. Il pubblico assisterà a momenti di cabaret è di teatro comico, in una girandola di battute ”apparentemente” comiche ma da un retrogusto amaro che spulciano, con feroce satira, la realtà dei nostri giorni.

Per prenotare è semplice basta telefonare o inviare un messaggio al 3792377322 o inviare una mail a info@mens-lab.it il costo del biglietto è di soli 10 euro ed omaggio per bambini inferiori ai 5 anni e diversabili.

È obbligatoria la prenotazione ed il possesso di green pass come stabilito dalla normativa vigente.

