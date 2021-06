LAURO. Al via il laboratorio teatrale pedagogico “Theater Summer Camp”

Riparte a Lauro, nel meraviglioso cortile del Palazzo Pignatelli, il Laboratorio Teatrale Pedagogico “Theater Summer Camp”, in collaborazione con la Pro Loco Nuova Lauro, il Demiurgo, Feir e RadioStar2000, nel totale rispetto delle norme vigenti. L’obiettivo è quello di mettere in scena a settembre, in un prestigioso festival, un meraviglioso spettacolo. Professionisti del settore guideranno in materia professionale il laboratorio, che inizierà martedì 22 giugno dalle ore 18 alle 19 per il laboratorio play (dai 7 ai 14 anni) e dalle 19 alle 20 per il laboratorio play dai 15 anni in su. Per informazioni 📞+393792377322 – 🖥️Www.mens-lab.it – 📬 Info@mens-lab.it

