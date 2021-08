LAURO. Arriva la XV edizione di “Lumina in Castro”, rievocazione storica a cura dell’Associazione Culturale Ricreativa “Pro Lauro”

Il Castello Lancellotti riapre le porte per la XV Edizione di “Lumina in Castro”, rievocazione storica a cura dell’Associazione Culturale Ricreativa “Pro Lauro” che, vista la situazione epidemiologica che stiamo attraversando, si presenta con modalità nuove.

PROGRAMMA DELLE TRE GIORNATE

VENERDI’ 27 AGOSTO 2021

○ MATTINA

• Visite guidate_Partenza gruppi ore 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30

•Attività Laboratoriali_ore 11.00

○ POMERIGGIO

• Visite guidate_Partenza gruppi ore 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00

• Attività Laboratoriali_ore 17.00

○ SERA

Ore 21.30_Inizio dello spettacolo nel Primo Cortile del Castello Lancellotti: la compagnia Arteare, con il GiullarJocoso, la Dama della Luna e la compagnia del Santo Macinello presentano “TEMPUS TRANSIT”

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SABATO 28 AGOSTO 2021

○ MATTINA

• Visite guidate_Partenza gruppi ore 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30

•Attività Laboratoriali_ore 11.00

○ POMERIGGIO

• Visite guidate_Partenza gruppi ore 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00

• Attività Laboratoriali_ore 17.00

○ SERA

Ore 20:45_Inizio primo turno dello spettacolo nel Primo Cortile del Castello Lancellotti: la compagnia Arteare, con il GiullarJocoso, la Dama della Luna e la compagnia del Santo Macinello presentano “TEMPUS TRANSIT”

Ore 22.30_Inizio secondo turno dello spettacolo nel Primo Cortile del Castello Lancellotti: la compagnia Arteare, con il GiullarJocoso, la Dama della Luna e la compagnia del Santo Macinello presentano “TEMPUS TRANSIT”

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DOMENICA 29 AGOSTO 2021

○ MATTINA

• Visite guidate_Partenza gruppi ore 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30

•Attività Laboratoriali_ore 11.00

○ POMERIGGIO

• Visite guidate_Partenza gruppi ore 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00

• Attività Laboratoriali_ore 17.00

○ SERA

Ore 21.30_Inizio dello spettacolo nel Primo Cortile del Castello Lancellotti: la compagnia Arteare, con il GiullarJocoso, la Dama della Luna e la compagnia del Santo Macinello presentano “TEMPUS TRANSIT”

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NB. L’ingresso al primo cortile verrà avviato mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo, in modo da poter verificare, per ciascuno spettatore, il possesso del green pass e non creare assembramenti.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

○○○ PREZZI ○○○

Visite guidate: 5 euro a persona

Laboratori: 5 euro a persona

Spettacolo: 10 euro a persona

Pacchetto completo delle tre attività: 15 euro a persona

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

È obbligatoria la prenotazione per ognuna delle attività previste.

Per info e prenotazioni, telefonare ai numeri riportati.

••••••••••••••••••••••••••

All’interno delle sale del Castello saranno esposte le opere dell’artista Fabio Niola. Tale esposizione verrà presentata il giorno precedente, Giovedì 26 Agosto, nel primo cortile del Castello!

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Per info e prenotazioni:

Pro Lauro_327 457 4630

Antonio Ferraro_333 239 2576

