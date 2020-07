LAURO. “Ci siamo fermati per prendere meglio la rincorsa”! L’associazione culturale M&N’S finalmente riparte

L’associazione culturale M&N’S finalmente riparte e lo fa nel modo più bello che conosce: il sorriso! Il 9 Agosto, ore 21, portiamo in scena lo spettacolo “Cabaret” con Mery Esposito e Rosario Verde, all’interno del meraviglioso Cortile del Palazzo Pignatelli di Lauro(AV), in occasione della prestigiosa rassegna “Mamm’è ll’arte” organizzata dalla ProLoco Lauro. Il prezzo del biglietto è 10 euro, posto unico.

“Mamm’è l’arte” è un progetto nato tre anni fa per valorizzare la cultura locale. La pandemia, come affermato dal presidente della ProLoco Francesco Mazzocca, ha costretto il progetto ad una pausa, ma adesso è pronto per ripartire al meglio con una rassegna che vedrà come ospiti vari artisti e compagnie professioniste. “Cabaret” darà inizio a questa fantastica rassegna. Ma conosciamo meglio i due protagonisti dello spettacolo in questione: Mery Esposito. Già nota al pubblico dei social come influencer e portavoce dell’attuale realtà femminile contemporanea, propone, durante il suo spettacolo, frammenti di vita tratti dalla quotidiana realtà delle ragazze di oggi sempre più emancipate e proiettate verso la totale consapevolezza della loro tanto bramata indipendenza da tutto e da tutti. Non può inoltre mancare la musica, ma sempre vissuta con la sua verve ed ironia. Mery infatti annette alla prosa anche alcuni momenti di musica parodistica che hanno decretato il suo successo attraverso il più comune dei mezzi visivi attuali: YouTube.

Rosario Verde . Occhi vispi, sguardo sincero e un viso da comico. Rosario Verde, attore e comico napoletano, è nato per fare questo mestiere. Tanti suoi fan sono ancora molto legati al ricordo dei suoi personaggi che hanno rappresentato la comicità verso la fine degli anni ’90. Tra questi personaggi l’indimenticabile “Sasamen”, supereroe napoletano che si batte contro i malvagi e il famoso colonnello delle “Brigate Mosce”, trio che insieme a Marco Lanzuise e Lello Musella (I Teandria) animava la trasmissione “TeleGaribaldi”. Oggi Rosario Verde continua la sua carriera di attore comico e conduce anche una trasmissione radiofonica di grande successo.

Tu metti la mascherina, al resto pensiamo noi!

Per info e prenotazioni:

Info.feir@gmail.com

laboratorioplay@libero.it

3898729750

