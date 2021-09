LAURO. Comunali 2021. “Insieme per Lauro” chiede l’intervento delle Forze di Polizia per il rispetto della democrazia

(Comunicato Stampa). A nome degli iscritti ed i sostenitori alla Lista civica “Insieme per Lauro” per le elezioni amministrative nel Comune di Lauro (Av) in programma per il 3 e 4 ottobre 2021, con la presente, visto il moltiplicarsi di numerosi ed incresciosi episodi ai danni di cittadini e/o possibili candidati consiglieri, messi in atto da persona nota ai più e già protagonista, nel recente passato, di azioni deprecabili, e considerato anche l’egregio lavoro svolto finora dalle Forze di Polizia sul territorio, si rivolgono alle SS.LL. per un appello e per sollecitare quanta più vigilanza possibile, compatibilmente anche con i mezzi e con gli uomini assegnati, affinché vengano garantite le condizioni democratiche a tutti per una serena campagna elettorale.

Quanto premesso e le relative preoccupazioni per il possibile inasprimento del clima politico ed elettorale nel paese, soprattutto con l’avvicinarsi della scadenza relativa alle procedure per la presentazione delle liste, deriva anche dalla considerazione che la persona nota, probabilmente isolato politicamente dagli stessi compagni di viaggio perché indesiderato, in preparazione dell’appuntamento elettorale potrebbe essere tentato, nuovamente, ad aggravare i toni e gli scontri politici. Nel ringraziare le donne e gli uomini delle Forze dell’Ordine, ribadendo la più assoluta fiducia in esse, facciamo appello perché tutte le parti interessate al processo elettorale dimostrino il loro impegno per una serena campagna elettorale e per un pacifico confronto sui temi e sulle soluzioni ai problemi della città di Lauro.

Si augura buon lavoro.

Lauro, 3 settembre 2021

