LAURO. Controlli a tappeto da parte dei Vigili Urbani affinché si rispettino le ordinanze contro il Coronavirus

A lavoro, a pieno ritmo, gli agenti della Polizia Municipale di Lauro che su disposizione del Questore stanno controllando tutte le persone che circolano in auto sul territorio comunale onde accertarsi che gli stessi possano transitare avendo giustificati motivi e in possesso soprattuto dell’autocertificazione. La stretta sui controlli e’ stata voluta anche dal Governatore della Campania Vincenzo De Luca che aveva chiesto agli organi competenti maggiori controlli per i troppi cittadini in movimento su strade e nelle varie città campane e addirittura chiedendo l’utilizzo dell’esercito.

