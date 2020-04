LAURO. Controlli della Polizia Municipale sul territorio con l’utilizzo anche di drone

Continuano incessanti i controlli da parte della Polizia Municipale di Lauro che fa si che i cittadini rispettino le ordinanze anti-Covid diramate dal Governo, Regione e sindaco. Oltre ai normali servizi di posti di blocco e controllo dei veicoli in circolazione oggi hanno provveduto al controllo del territorio anche dall’alto con l’utilizzo di un drone. Il tutto per garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini che sono costretti per l’emergenza Coronavirus a restare a casa.





