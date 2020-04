LAURO. Coronavirus, choc in paese, 8 positivi in un solo colpo e nella stessa famiglia. Bossone: “Lauro va chiusa”

Notizie particolarmente preoccupanti giungono da Lauro in tema Covid-19 dove il primo cittadino denuncia la positività di un intero nucleo familiare. A renderlo noto sul proprio profilo Facebook il sindaco Antonio Bossone, con il seguente post: “A Lauro 8 nuovi positivi, ora si richiederà zona rossa. Tutto chiuso solo asporto”. Il sindaco nei giorni scorsi sottolineava che la sua decisione di chiudere il paese ai non residenti non era campata in aria. In paese la notizia ha particolarmente preoccupato la cittadina della Bassa Irpinia in quanto pare che alcuni dei familiari gestissero un’attività commerciale con la vendita di beni di prima necessità. Si attendono conferme da parte dell’Asl di Avellino.

adsense – Responsive – Post Articolo