LAURO. E’ strage di cani, recuperati sei animali in putrefazione. Avvelenati

A Lauro, dopo segnalazione di alcuni cittadini che avvertivano un odore nauseante, sono intervenuti i Vigili Urbani diretti dal comandante Salvatore Scibelli in viale delle Querce. Qui la macabra scoperta di cani in putrefazione a causa di un avvelenamento avvenuto nei giorni scorsi. Sul posto sono intervenuti nella mattinata odierna i sanitari dell’Asl reparto Veterinario di Avellino che hanno provveduto a recuperare le carcasse degli animali. Sul posto veniva rinvenuta una ciotola vuota che è stata prelevata per essere analizzata dai medici veterinari per accertare la presenza di tracce di veleno. Dell’operazione i Vigili Urbani hanno provveduto a redigere informativa da inviare alla Procura della Repubblica di Avellino per gli adempimenti successivi.

