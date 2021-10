Dati finali per lo spoglio di Lauro dove Rossano Sergio Boglione con la lista “Insieme per Lauro è il nuovo sindaco della cittadina del Vallo con 1235 voti battuto il rivale Sabato Moschiano con la lista “Lauro in Volo” che ha ottenuto 1074 preferenze. Il più votato è il consigliere Giuseppe Graziano, consigliere provinciale uscente.

