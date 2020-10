LAURO. Emergenza Covid, c’è l’ordinanza di chiusura della scuola elementare fino al 30 ottobre

Il sindaco di Lauro ha emesso ordinanza di chiusura della scuola elementare per un possibile rischio di contagio. Infatti si legge: “IL SINDACO dato atto che una risorsa umana appartenente al personale scolastico delle elementari di Lauro – Istituto Benedetto Croce – ha contatti con un positivo del proprio nucleo familiare, ordina CON DECORRENZA DAL 15.10.2020 E FINO AL 30.10.2020, la chiusura immediata della scuola elementare di Lauro – Istituto Benedetto Croce per poter porre in essere tutti gli adempimenti e gli approfondimenti del caso, quindi esito tamponi e relativa sanificazione degli ambienti. Il presente provvedimento viene depositato presso il Comando di Polizia Municipale, trasmesso all’Area servizi e tutela del territorio per gli adempimenti di propria competenza e pubblicato sia all’Albo Pretorio del Comune di Lauro che sul sito istituzionale dell’Ente”.

