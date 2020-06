LAURO. Il Demiurgo e l’associazione culturale Pro Lauro aprono festival Shakespeare’s summer dream

Il Demiurgo e l’associazione culturale Pro Lauro rinnovano il proprio sodalizio presentando una versione onirica e suggestiva del Riccardo III di William Shakespeare nella magica cornice del primo cortile del castello Lancellotti.

L’evento apre il festival Shakespeare’s summer dream, progetto estivo de Il Demiurgo interamente dedicato alla figura di William Shakespeare.

LO SPETTACOLO: Un riadattamento del classico Riccardo III di William Shakespeare. La struttura è estremamente moderna, e la messa in scena originale e innovativa. 5 attori raccontano una storia immortale: attorno a un Riccardo III “di carne” si muovo 4 attori che, aleggiando come spettri, danno corpo alle sue ossessioni, divenendo Lady Anna, la regina Elisabetta, i fratelli Giorgio ed Edoardo, Il conte di Richmond… una immersione in una dimensione altra, onirica e immersiva

LA LOCATION

Ad uno sguardo di distanza da Nola, sul “primo sasso” del Vallo di Lauro, sorge maestoso il Castello Lancellotti, una tra le più belle residenze d’epoca della Campania. Le prime testimonianze sono precedenti l’anno 1000, ma è del 1277 la prima testimonianza concreta dell’esistenza di una dimora feudale. Museo storico che accoglie migliaia di visitatori l’anno, location per eventi privati e manifestazioni culturali, il Castello Lancellotti rappresenta un importante polo di attrazione culturale. Grazie al lavoro costante dell’associazione Pro Lauro, inoltre, costituisce una realtà dinamica, che concilia la propria vocazione museale con un’intensa attività nell’ambito dell’organizzazione di eventi, utili alla valorizzazione del Bene e capaci di dar vita ad un circolo virtuoso che permette di non trascurare un sapiente e costante lavoro di tutela e restauro.

