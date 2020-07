LAURO. Il Festival Mamm’ e ll’art! è pronto per presentare la sua quarta edizione.

Dopo tre mesi di stop a tutte le attività, la Pro Loco “Nuova Lauro” riparte con le gli eventi estivi, che dal 2017 animano il borgo di Lauro nei mesi di luglio e agosto.

“E’ stato un periodo difficile” dichiara il presidente della Pro Loco Francesco Mazzocca “ma ci siamo resi conto di poterci mettere ancora in gioco. Appena saputa una data certa per la riapertura del settore, abbiamo preso la decisione di ripartire. Sarà un’edizione particolare che ci vedrà impegnati anche per il rispetto delle normative sanitarie. Infatti tutti i nostri collaboratori sono stati sottoposti a test sierologico con esito negativo.”

Le attività sono iniziate con il laboratorio estivo per bambini che proseguirà per tutto il mese di luglio. Il 5 luglio, invece, scade il bando aperto per la selezione degli spettacoli della rassegna. Il cartellone verrà, quindi, composto selezionando artisti e compagnie di professionisti che risponderanno alla call.

“Vogliamo che Mamm’e ll’art diventi un riferimento” prosegue Mazzocca “e che Lauro possa guadagnare dall’arte e dalla cultura in visibilità e turismo”.

Alla Pro Loco, quest’anno, si affianca nell’organizzazione l’associazione Feir Eventi, realtà già nota nel panorama teatrale.

“Lo stop forzato è stato un duro colpo per lo spettacolo dal vivo”, dichiara Daniele Acerra presidente di Feir e già direttore artistico del festival nelle passate edizioni, “abbiamo a disposizione un palco meraviglioso e vogliamo metterlo a disposizione degli artisti che come noi hanno sofferto il Covid più di altre categorie. Selezioneremo gli spettacoli provando a dar spazio ad artisti giovani e di qualità. Il teatro, ora più che mai, ha bisogno di spazio e di pubblico”

L’8 luglio verrà reso noto il calendario definitivo, gli eventi inizieranno il 17 luglio per andare avanti tutta l’estate.

