LAURO. Il sindaco Antonio Bossone isola il paese per prevenire il diffondersi del Covid-19.

Da questa mattina le strade principale di ingresso a Lauro sono state bloccate da transenne e divieti di accesso, impedendo ai non residenti di attraversare il comune del Vallo di Lauro. Lo scopo è quello di evitare possibili contagi da Covid-19, in paese si contano già due positivi, tra cui il fratello del sindaco e un dipendente comunale. Chi proviene dal nolano deve quindi procedere per strade alternative se vuole raggiungere i comuni di Moschiano e Quindici così come quelli irpini. Stessa cosa da chi proviene da inverso senso di marcia. Una decisione che sta creando qualche mugugno da parte di altri colleghi sindaci dell’area. Inoltre l’ordinanza, in fase di pubblicazione, prevede i gestori degli esercizi commerciali di annotare, nel rispetto della legge, tutti coloro che vi si recano indicando data e ora. Tutti gli esercizi commerciali dovranno chiudere alle 18,00 nell’ottica di ridurre sempre di più le uscite dei cittadini.

