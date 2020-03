LAURO. Incidente tra auto e furgone. Anziano in ospedale

Un incidente stradale è avvenuto questa mattina a Lauro dopo le 11,00 in via Circuita Ima, frazione del comune del Vallo, che ha visto coinvolti un’auto e un furgone. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Stazione Locale e gli uomini del Comando Vigili Urbani di Lauro diretti da Bruno Scibelli che hanno effettuato i rilievi del caso. A subire conseguenze maggiori un anziano, trasportato della Ford Fiesta, di cui si è reso necessario il trasporto in ospedale per i controlli sanitari, ma senza serie conseguenze. L’auto è stata poi rimorchiata da un carroattrezzi e la strada messa in sicurezza.

adsense – Responsive – Post Articolo