LAURO. Iniziata la distribuzione delle mascherine offerte dall’Ente Parco del Partenio.

Questa mattina il presidente del Parco del Partenio Francesco Iovino ha fatto iniziare a distribuire ai cittadini di Lauro le mascherine (due per ogni nucleo familiare) per tutti i residenti. “Un grazie alla comunità del parco per avermi sostenuto in questa iniziativa. Un grazie agli operatori e ai dirigenti dell’ ACM che si sono resi subito disponibili per la consegna. Si sta procedendo per quartieri, un po’ di pazienza e arriveranno a tutti. Le forze in campo, purtroppo, sono impegnate su più fronti”, ha affermato il presidente Iovino. Rinnovando di nuovo l’invito a restare a casa, per superare quanto prima questa emergenza che negli ultimi giorni vede Lauro in prima linea.

