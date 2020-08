LAURO. La notte di San Lorenzo, un concerto al buio della Lauro Symphony Orchestra,

Trascorri la notte più magica dell’anno in una cornice mozzafiato come quella del Castello Lancellotti e lasciati trasportare dalla musica nell’attesa di cogliere la scia di una stella cadente nel cielo terso di agosto.

L’Associazione Orchestriamo presenta “La notte di San Lorenzo”, un concerto al buio della Lauro Symphony Orchestra, intervallato da pillole di teatro a cura di Franco Nappi e Daniele Acerra, che si terrà lunedì 10 agosto, ore 21:00, al Castello Lancellotti di Lauro (Av).

Lo spettacolo costituisce un felice esempio di convergenza progettuale tra le realtà del territorio: l’Associazione Orchestriamo, infatti, si avvale per questo evento della collaborazione del Demiurgo, Feir – teatro e eventi, Pro Lauro e Pro Loco Nuova Lauro.

LO SPETTACOLO

Prima che il progresso tecnologico rendesse le stelle qualcosa di reale e tangibile per gli uomini non erano che un puntino che brilla nel cielo. Lontano, indefinibile, meravigliosamente misterioso. Erano un luminosissimo niente, cui l’uomo associava un simbolo e un significato: la persona amata che ti guarda da lontano, il simbolo dell’amore, la speranza di un desiderio agognato. Da sempre gli uomini guardano al cielo e, contemplando quei piccoli puntini brillanti, sognano, amano, si commuovo e sperano. Attratti dall’infinito e dal mistero. Ed è per questo che il nostro “viaggio tra le stelle” non potrebbe che essere un viaggio tra i sentimenti umani: quando si parla di stelle si parla di tante cose diverse perché si parla di noi.

La Lauro Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Antonio Ferraro, propone una raccolta di musiche appartenenti alla tradizione italiana e internazionale, tutte arrangiate con sonorità e ritmi originali e innovativi.

L’orchestra, che si compone di giovani musicisti proveniente dai licei musicali e dai conservatori campani, è un progetto dell’Associazione Culturale Orchestriamo, presieduta da Rosa Aschettino, nata con lo scopo di promuovere e valorizzare l’arte in tutte le sue forme.

LA LOCATION

Situato in Irpinia, nei pressi di Nola, sul “primo sasso” del Vallo di Lauro, il Castello Lancellotti è una delle più suggestive residenze d’epoca della Campania.

Completamente ricostruito nel 1870 ad opera del principe Filippo Lancellotti, dopo essere stato dato alle fiamme dai repubblicani francesi nel 1799, il Castello presenta elementi in stile gotico, rinascimentale e barocco con due cortili, in uno dei quali vi è una fontana realizzata con materiali architettonici di epoca romana, ed un giardino all’italiana con piante di bosso.

Posti limitati, si consiglia la prenotazione

Biglietto intero €10.00

Biglietto ridotto €5.00 (da 5 a 10 anni)

Prenota subito il tuo posto:

3332392576 – 3895839251

