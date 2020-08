LAURO. L’associazione culturale M&N’S porta n scena lo spettacolo “Quasi famoso” di Antonio Fiorillo

L’associazione culturale M&N’S prosegue con i suoi appuntamenti e lo fa nel modo più bello che conosce: il sorriso. Il 16 agosto alle ore 21:00, portiamo in scena lo spettacolo “Quasi famoso” di Antonio Fiorillo all’interno del meraviglioso cortile del palazzo Pignatelli di Lauro(AV), in occasione della prestigiosa rassegna “Mamm’è nell’arte” organizzata dalla ProLoco Lauro.

In occasione dei suoi primi 25 anni di teatro l’attore napoletano Antonio Fiorillo, conosciuto come il gigante buono, affronta con Roberto Giordano un viaggio attraverso il novecento italiano, rendendo omaggio ai personaggi che hanno influenzato il suo percorso artistico: da Toto’ a Raffaele Viviani, fino ad arrivare a Riccardo Pazzaglia. Un viaggio visto anche dalla parte del pubblico che negli anni ha visto l’Italia cambiare di pari passo all’ evoluzione del linguaggio comico e del gusto dello spettatore.

25 anni di teatro in un’ora e mezza di risate, canzoni ma anche momenti di riflessione, strizzando l’occhio al cabaret e all’importanza che gli attori napoletani hanno avuto nel suo percorso artistico. Tu metti la mascherina, al resto pensiamo noi! Costo del biglietto: 10 euro.

