LAURO. “Memoria in campo: Attilio Vive”. Torneo in memoria del brigadiere dei Carabinieri

Lauro non dimentica Attilio Picoco, brigadiere dell’Arma dei Carabinieri scomparso nell’estate del 2018: uomo semplice ed umile, marito e padre premuroso, lavoratore instancabile, amante dello sport e del calcio in particolare. Sarà, infatti, il Centro Sportivo Mario Carenza di Lauro (Av) ad ospitare da lunedì 26 luglio 2021 la seconda edizione del memorial a lui dedicato, torneo di calcio a 5 riservato non solo ai giovani, ma a persone di ogni età.

La cerimonia di premiazione, prevista per giovedì 5 agosto 2021 alle ore 21:30 presso Piazza Lancellotti – Lauro (AV), vedrà la partecipazione di varie realtà associative ed artistiche territoriali.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Ricreativa Culturale Orchestriamo in collaborazione con Pro Loco Nuova Lauro, Giovani Insieme, Pro Lauro e Associazione Marem, nasce con il solo fine di condividere momenti di memoria, spirito sportivo e divertimento nel ricordo di chi purtroppo non c’è più, ma che continua a vivere nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.

Sarà possibile seguire gli aggiornamenti anche nell’evento “2° Memorial Attilio Picoco” sulla pagina Facebook dell’Associazione Orchestriamo ed utilizzare l’hashtag #attiliovive per le condivisioni.

Il ricavato dell’evento sarà devoluto in beneficenza.

