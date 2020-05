LAURO. “Mondo Giardino”, la raccolta di racconti e poesie di Armando Fusco

Armando Fusco da Lauro AV, dottore in Giurisprudenza, esperto in scienze criminologiche, e artista col nome di Army, pubblica con le Edizioni Melagrana MONDO GIARDINO, una raccolta di racconti e poesie che ha come scenario il giardino, luogo ristretto, recintato, incantato ove ognuno racchiude la propria vita. Coltivare un giardino e frequentarlo quotidianamente è una continua occasione per ritrovare se stessi, per imparare ad amarsi e per apprezzare la terra su cui ci muoviamo e che ci nutre. In questa piccola opera l’autore esprime tutto l’amore per gli elementi naturali che ci circondano; nelle sue poesie soprattutto celebra una fusione ancestrale con Madre Natura. MONDO GIARDINO è l’invito a distaccarsi ogni tanto da questa società spesso cieca, sorda, incattivita e ritrovare la luce e le ombre dentro di sé, quelle che percorrono appunto un giardino. Il libro è per ora acquistabile sul sito edizionimelagrana.it .

