Mentre tutti stanno a casa per l’emergenza Covid-19 e il paese è isolato per ordinanza del sindaco Antonio Bossone che vieta l’ingresso ai non residenti, i ladri sono entrati questa notte in azione mettendo a segno un furto con scasso presso la tabaccheria di piazza Municipio. Asportati dalla stessa tabacchi e altra merce per un valore in corso di quantificazione. Indagano i Carabinieri della Compagnia di Baiano.

adsense – Responsive – Post Articolo