LAURO. Paura in paese, rinvenuto ordigno bellico a pochi metri dal Castello Lancellotti. Foto

Questa sera a Lauro è stato rinvenuto un ordigno bellico che risale quasi sicuramente alla seconda Guerra Mondiale. L’ordigno è stato rinvenuto casualmente all’interno di una cantina di una vecchia abitazione, situata a pochi metri dal Castello Lancellotti, durante lavori di pulizia. Stupore e tanta paura per gli occupanti che immediatamente hanno allertato il Comando dei Vigili Urbani di Lauro che in collaborazione con la Polizia di Stato di Lauro hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. Domani in mattinata interverranno gli artificieri della Polizia di Stato che provvederanno a recuperare l’ordigno. Durante le prossime ore è stato predisposto il controllo da parte dei Vigili e della Polizia dell’area in questione fino al momento del recupero dell’ordigno.

