LAURO. Polizia, Carabinieri e Vigili procedono all’applicazione dell’ordinanza De Luca. Chiuse tutte le attività. Zona presidiata

L’ordinanza emessa dal Governatore Vincenzo De Luca nella notte appena trascorsa, su richiesta del sindaco di Lauro Antonio Bossone dopo che un intera famiglia è risultata positiva al Covid-19, con la quale la cittadina del Vallo è stata dichiarata zona, in queste ore viene fatta applicare dalle forze dell’ordine. Molte attività commerciali, posta, istituti bancari avevano aperto regolarmente non essendo a conoscenza del divieto, sono stati fatti chiudere dagli operatori di polizia. Chiuse anche le stradi di accesso in paese e divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti. E’ fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal territorio comunale da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza. Settimo comune campano dichiarato ‘zona rossa’ dal presidente della Regione Vincenzo De Luca. Per Lauro e i suoi cittadini inizia una dura prova per cercare di contenere il contagio.

