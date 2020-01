LAURO. Si masturba davanti ai figli e facendoli dormire al freddo, a processo 42enne

🔊 Ascolta l'articolo

Uno scenario davvero raccapricciante quello emerso in alcune denunce a carico di un uomo 42 enne di Lauro che sarà giudicato prossimamente dal Tribunale di Avellino, per corruzione di minore. Una denuncia dettagliata che il giudice Marcello Rotondi (GUP) ha spedito l’uomo a processo senza neanche accettare la richiesta della difesa del giudizio abbreviato. Secondo la denuncia, (i minori pure ascoltati in modalità protetta) in alcuni casi l’uomo avrebbe obbligato i figli minori a dormire all’aperto in un sacco a pelo vestiti solo di biancheria intima. Accuse a cui l’imputato dovrà difendersi dinanzi al Tribunale nei prossimi mesi.

