L’Avellino vince a Viterbo al 95′, ci pensa Santo D’Angelo.

Nella seconda giornata del girone C della Serie C, l’Avellino espugna il Rocchi di Viterbo in extremis. In pratica un esordio per i lupi dopo il rinvio del match contro la Turris. Partita non bella che stava volgendo verso lo 0-0 fino a quando, minuto 95, Santo D’Angelo incorna in rete una punizione calciata ottimamente da Tito, due degli ultimi acquisti dei lupi. Viterbese ko. Braglia comincia con la piena posta in trasferta. Mercoledi’ infrasettimanale ma Avellino-Bisceglie √® stata rinviata. I lupi ritorneranno in campo domenica prossima: ancora una trasferta, a Palermo.

