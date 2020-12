L’Avv. Giovanna Russo, un’ icona nell’hinterland campano per il suo coraggio. VIDEO

Ieri sulla testata di Bassa Irpinia news si è tenuta la seconda edizione di “Donna lo devi a te”, un evento incentrato sulla sensibilizzazione del contrasto alla violenza sulle donne e sul riconoscimento della patologia “ALOPECIA”.

L’Avvocato Penalista Giovanna Russo, scrive: “Donna, cio’ che conta è il tuo coraggio e la tua intraprendenza. Non abbiate timori, non fatevi giudicare. Il coraggio è un atto di coscienza. Di questa forza e coraggio ne vado fiera perche’ mi ha reso per la prima volta felice.

Vi auguro dal profondo del cuore di trovare la mia stessa forza, per sconfiggere quei muri di silenzio e tristezza che vi isolano e vi incupiscono. Ci sono riuscita io, potete riuscirci voi”.

Esattamente dopo un anno dal 30 novembre 2019, ha nuovamente dimostrato il suo coraggio, denudandosi pubblicamente della sua parrucca in diretta facebook.

Tra gli ospiti della serata, tantissimi personaggi dello spettacolo e del sociale, individuati dall’Avv. Russo, come persone meritevoli, per essersi spesi, anche loro, a sostegno delle fasce deboli e molte espressioni delle Istituzioni, tra cui il Deputato Iovino, con cui ha depositato un’interrogazione parlamentare per il riconoscimento dell’Alopecia.

Pubblicamente, l’avv. Giovanna Russo e l’On. Le Iovino hanno comunicato la volontà di perseverare nella strada intrapresa.

L’amata donna a testa scalza si mostra fiera per il successo di ieri, in particolare, per le emozioni suscitate. Clicca sul link sotto per vedere il video del Premio:

https://fb.watch/25I8SkUvwV/

adsense – Responsive – Post Articolo