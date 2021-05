L’azienda di Flumeri Aloha approda in Germania con i suoi gelati di Alta Qualità

Continua l’espansione verso i mercati europei dell’azienda irpina Gelati Aloha.

Lo stabilimento famoso in tutta Italia e all’estero per la produzione di gelati di Alta Qualità stavolta vola nella cittadina di Heilbad Heiligenstadt al nord della Germania per sostenere una storia di immigrazione, ma anche di ambizione, talento e determinazione.

Aloha sarà infatti partner del nuovo progetto commerciale di Carmine Perriello,

originario di Taurasi che dopo anni trascorsi a lavorare nei ristoranti tedeschi ha rilevato prima l’attività dove ha mosso i primi passi e poi ha avviato un’attività di pizzeria e vineria. Un imprenditore di successo fortemente ancorato alle sue radici e che non ha mai dimenticato la sua amata Irpinia. Non a caso, coadiuvato dai fratelli Antonio e Giuseppe e dalla sorella Maria, predilige nei suoi locali prodotti enogastronomici della sua terra: vini, formaggi, salumi e per non farsi mancare la nota dolce, anche gelati Made in Irpinia.

Tra gli ultimi progetti dei fratelli Perriello c’è proprio una moderna gelateria perfetta declinazione dello stile italiano che si è avvalsa della professionalità dell’azienda Aloha.

Si chiama Fontanella Gelato e Caffè ed è stata inaugurata il 21 maggio alle ore 14,00 e nonostante le temperature ancora rigide, in tre giorni, la cittadina tedesca è letteralmente impazzita per questo inedito ice-cream proveniente dalla verde Irpinia. Code di tedeschi in fila in attesa di varcare la casa del gelato per scegliere tra più di 36 gusti e degustare l’ambito oggetto del desiderio servito, su cono o coppetta, rigorosamente con la spatola, proprio per rimarcare la scuola italiana.

Un risultato reso possibile dalla trentennale esperienza di Gelati Aloha capace di garantire il mantenimento della catena del freddo in maniera costante con uno standard di qualità altissimo.

L’azienda originaria di Mirabella Eclano e che oggi ha sede nella Zona Industriale di Flumeri in Valle Ufita ha la possibilità di rifornire gelaterie come quella dei fratelli Perriello grazie ad una struttura logistica all’avanguardia e di ultimissima generazione. Lo stabilimento dispone di una cella a temperatura negativa e controllata di 360 posti pallet, che garantisce ai clienti un servizio affidabile e unico sul panorama territoriale. Una capacità di rilievo che permette, da un lato di standardizzare la produzione, attraverso lo stoccaggio delle migliori materie prime e dall’altro di essere a servizio degli elementi commerciali, di tutti i target di clientela ma soprattutto abbattendo le distanze e i chilometri.

“Tutto questo è la sintesi di un’esperienza trentennale maturata nel settore, mettendo insieme tradizione, modernità, innovazione e ricerca al servizio di imprenditori come i fratelli Perriello che vogliono portare in alto il brand Italia la firma dell’Irpinia oltreconfine – conclude Generoso Losanno, fondatore di Gelati Aloha – Auguri ai Fratelli Perriello per tanti altri successi, incarnate alla grande lo spirito italiano in giro per il Mondo, la voglia di fare, la capacità di intraprendere”.

