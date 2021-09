L’Azione cattolica della diocesi di Nola scrive un un messaggio ai gruppi parrocchiali dei sette comuni del territorio diocesano che il prossimo 3-4 ottobre rinnoveranno le amministrazioni

«Come presidenza diocesana di Azione Cattolica, invitiamo le associazioni parrocchiali e interparrocchiali, e i soci di AC delle città chiamate al voto, a vivere con consapevolezza, libertà e coscienza critica questo importante momento elettorale».

Così la presidenza dell’Azione cattolica della diocesi di Nola inizia il messaggio rivolto ai gruppi parrocchiali dei sette comuni del territorio diocesano che il prossimo 3-4 ottobre rinnoveranno le amministrazioni.

Un invito a vivere anche il tempo del voto come possibilità di custodire il bene comune perché, come bene evidenziato nel titolo dato al messaggio, questo è Il tempo di una politica di prossimità, fatta di relazioni sane e libere: «Come laici credenti impegnati in una importante esperienza associativa, – si legge – abbiamo capito dal dramma del Covid che è importante abbandonare la stagione delle “prediche” rivolte ad altri che spesso servono solo ad autoassolversi».

Avella, Brusciano, Camposano, Castello di Cisterna, Lauro, Pago del Vallo di Lauro, Sperone i comuni diocesani in cui si svolgeranno le elezioni amministrative: «Come presidenza – spiega il presidente diocesano Vincenzo Formisano – abbiamo scelto di invitare a conoscere liberamente e attivamente la realtà politica dei propri territori partendo dalle persone che hanno scelto di candidarsi: l’associazione può farsi promotrice di un ritorno al dialogo costruttivo per il bene delle comunità cittadine, contrastando la tendenza individualistica che ha fatto ammalare la nostra società».

