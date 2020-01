Le amministrazioni di Parolise e San Potito in aiuto all’ambiente.

🔊 Ascolta l'articolo

Questa mattina presso il Centro Sociale di Parolise si è tenuto un incontro con tutte le classi dell’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani”, insistenti a Candida, a San Potito e a Parolise, un incontro con il docente Universitario Giovanni De Feo, famoso per la sua linea detta “Greenopoli”. Presenti all’incontro il sindaco di San Potito, il dottor Pasquale Nazzaro, il sindaco di Parolise il geom. Antonio Ferullo, il dirigente scolastico reggente dell’istituto “Don Lorenzo Milani” il prof. Vincenzo Serpico, insieme a tutti i docenti accompagnatori. L’incontro è stato possibile perché le amministrazioni di Candida, San Potito e Parolise hanno messo a disposizione i loro mezzi, in senso gratuito, per il trasferimento di tutti quanti gli alunni. Eccellente l’impresa del docente Giovanni De Feo che con un rap accattivante ha trasmesso agli alunni una serie di notizie in merito all’ambiente sostenibile e all’educazione ambientale. Rivoluzionaria la battuta del dott. Giovanni De Feo: “non dobbiamo volgerci contro la plastica ma dobbiamo cambiare i nostri atteggiamenti sbagliati nei confronti dell’ambiente. Il dirigente scolastico e i sindaci presenti hanno tenuto a sottolineare la bontà educativa che è frutto di un’unione, una sinergia del territorio che di simili non se ne contano nel comparto. Si spera in futuri possibili interventi del professore e soprattutto in sistema di collaborazione uno sviluppo adeguato del sistema formativo del “Don Lorenzo Milani”.

