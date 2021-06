Le giornate di raccolta sangue previste per il mese di GIUGNO 2021 dalla Consociazione Regionale Fratres Campania.

Con l’inizio della stagione estiva e l’allentamento delle restrizioni, piazze e strade tornano ad essere il palcoscenico della vita sociale. Il contatto umano e i rapporti sociali, tanto mancati in piena pandemia, rifioriscono nei luoghi di ritrovo e di svago finalmente aperti al pubblico.

L’attenzione e la cultura della prevenzione restano capisaldi fondamentali per questa ripartenza. Le piazze tornano ad essere un punto di confronto e di “contatto” tra cittadinanza e associazioni dedite al servizio della comunità. La Consociazione Regionale Fratres non ha mai interrotto la propria missione e nel primo weekend di Giugno 2021, diversi Comuni irpini hanno già ospitato giornate di donazione sangue attraverso i rispettivi Gruppi Fratres locali. Grazie ai numerosi donatori, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, che hanno partecipato alle giornate di raccolta è stato fatto un ulteriore passo in favore della Salute Pubblica della Campania.

I volontari Fratres, presenti sul posto dalle primissime ore della mattinata, hanno accolto i cittadini interessati accompagnandoli nelle fasi del prelievo ematico, con la fraternità e solidarietà che contraddistinguono la Consociazione.

È ancora possibile partecipare agli appuntamenti dedicati alla sensibilizzazione e alla donazione di sangue previsti in questo mese di Giugno 2021 in data:

12-06-2021 TAURASI

12-06-2021 MONTORO

13-06-2021 AVELLINO

13-06-2021 MONTELLA

20-06-2021 BAIANO

26-06-2021 LACEDONIA

27-06-2021 CASTELFRANCI

Le associazioni intervenute si impegneranno nuovamente nella promozione e diffusione della cultura della donazione.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare:

http://www.fratrescampania.it/

Miriam Petraglia

