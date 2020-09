LE RELIQUIE DI PAPA GIOVANNI XXIII AI PEACEKEEPERS DELLA GARIBALDI

di Don Sergio Antonio Capone*

Nei giorni scorsi la “Sacra Lipsanoteca” (Ufficio per la Custodia delle Reliquie, ndr) della Curia Metropolitana dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, ha concesso due reliquie ex indumentis di San Giovanni XXIII Papa, Patrono dell’Esercito Italiano, per la venerazione nelle Chiese Militari di Salerno e Caserta.

Le reliquie sono state destinate rispettivamente al Reggimento Cavalleggeri Guide (19°) in Salerno ed all’8° Reggimento Bersaglieri in Caserta che, durante l’Operazione “Leonte XXV” nell’ambito della Missione Unifil in Libano (2018-2019), hanno concorso in maniera importante all’allestimento ed alla successiva inaugurazione della Chiesa “Maria Decor Carmeli e San Giovanni XXIII Papa” nella Base ONU di Shama, sulla Blu Line, ad oggi prima ed unica Chiesa di Rito Latino in Medio Oriente ad essere dedicata al Papa Buono.

La concessione delle reliquie ha voluto significare anche la gratitudine per la sinergia instauratasi tra la Diocesi di Salerno e la Brigata Bersaglieri Garibaldi nel ponte di solidarietà “Italia-Libano” già dal 2015 e, tuttora attivo attraverso le iniziative promosse dalla Caritas.

La donazione delle reliquie, in concomitanza con le celebrazioni per il 150° anniversario della “breccia” di Porta Pia, ha idealmente segnato la reciproca e collaborativa attenzione che le istituzioni religiose e militari esprimono nel supporto alle popolazioni afflitte da situazioni di guerra e povertà in ogni parte del mondo.

