Le restrizioni sui viaggi allentano la morsa. L’Europa è apripista!

Secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO), il 22% delle destinazioni mondiali prevede un allentamento delle restrizioni di viaggio ed è l’Europa ad aprire la strada. Tuttavia, il 65% delle restanti destinazioni nel mondo continua ad avere i confini completamente chiusi al turismo internazionale. Per aiutare i viaggiatori, Omio – la piattaforma di prenotazione multimodale leader in Europa – ha lanciato una nuova risorsa interattiva per aiutare gli utenti a trovare risposte sui temi più stringenti, fornendo un facile accesso alle informazioni più recenti e aggiornate, come la possibilità o meno di attraversare le frontiere, cambio dei voli, autobus, treni e traghetti, e informazioni sugli spostamenti all’interno delle regioni dei singoli Paesi, che potrebbero operare secondo standard diversi.

The Open Travel Index, stilato da Omio, consente agli utenti di ottenere informazioni su come i diversi Paesi hanno reagito alla pandemia e sulla velocità con cui le restrizioni sui viaggi vengono revocate. Ad esempio, i viaggiatori possono conoscere immediatamente:

Dove possono viaggiare in base al proprio Paese di origine

Lo status generale del turismo all’interno di una particolare nazione

Se è consentito l’accesso ai non residenti

Le regole per viaggiare e le misure di sicurezza da rispettare quando si viaggia all’interno di una nazione

Le policy di viaggio, le misure di sicurezza e i termini per il rimborso dei diversi provider

Justin Wang, Director of Brand di Omio, afferma: “Con la ripresa dei viaggi, Omio ha riconosciuto la propria responsabilità nell’aiutare non solo i suoi utenti, ma l’intero settore. Volevamo creare uno strumento sapendo che ogni Paese sta procedendo con un ritmo diverso all’eliminazione delle restrizioni. La prima domanda di tutti è “dove posso andare in sicurezza?”. Con così tante informazioni in circolazione che vengono aggiornate in momenti diversi, ci auguriamo che questa risorsa aiuti i viaggiatori a sentirsi sicuri e tranquilli quando viaggiano, ma soprattutto di ritrovare il nostro amore per i viaggi”.

Fornire informazioni necessarie per accelerare la ripresa dei viaggi

La mappa interattiva e user-friendly di Omio è facilmente leggibile e mostra dove è possibile viaggiare in base al Paese di partenza, grazie a uno schema di facile utilizzo realizzato in stile “semaforo”, in cui alle varie destinazioni verrà attribuito un diverso colore che codificherà le destinazioni come:

Chiuse – lockdown o spostamenti essenziali solo con certificazione

Parzialmente aperte – viaggi anche non essenziali con alcune restrizioni di sicurezza

Aperte – senza restrizioni

All’interno della sezione dedicata ai provider, i viaggiatori potranno consultare tutte le misure specifiche che potrebbero essere richieste da oltre 50 servizi di trasporto, come, ad esempio, l’obbligo di indossare la mascherina o la certificazione di idoneità al viaggio. Le misure di sicurezza messe in atto dalle singole compagnie insieme alle politiche di prenotazione e cancellazione aggiornate, saranno presenti anche nell’hub, aggiornato settimanalmente, per agevolare ancor più gli spostamenti in tutta serenità.

Inoltre, Omio farà leva sulla sua piattaforma di pianificazione dei viaggi, Rome2rio, che da sempre vanta una comprovata esperienza nel reperire, analizzare e sintetizzare i dati relativi ai trasporti in tutto il mondo. Data la natura mutevole delle limitazioni ai viaggi in questo momento, Rome2rio ha potenziato il proprio servizio al fine di reperire le informazioni più recenti sulle restrizioni nazionali e sulle misure di sicurezza in tutta Europa. In particolare, Rome2rio ha raccolto i dati per meglio comprendere i rapporti tra un Paese e l’altro, così da aiutare gli utenti a capire in modo immediato come tali relazioni li interessino direttamente. Rome2rio aggiornerà le informazioni regolarmente per garantire che i risultati siano tempestivi e accurati consentendo ai viaggiatori di prendere decisioni ragionate. Rome2rio ha in programma di espandere questa funzione a livello globale nel corso delle prossime settimane.

Viaggiare sicuri senza stress

Tutte le prenotazioni possono essere gestite tramite il login personale all’app. Il team di assistenza clienti è a disposizione per aiutare gli utenti durante tutta la fase di prenotazione.

Wang aggiunge: “Omio supporta pagamenti contactless e fornisce biglietti elettronici; offre inoltre un’esperienza serena agli utenti – paragonabile a quello che ci si aspetterebbe da un sistema di prenotazione online di prima classe – che include funzioni come la prenotazioni dei posti e gli alert relativi al viaggio. Omio continua a fornire informazioni perfezionate in un formato facilmente utilizzabile così da dare fiducia ai viaggiatori in un periodo in cui le mascherine e il disinfettante per le mani sono gli elementi essenziali di ogni viaggio”.

Per saperne di più, collegarsi a https://www.omio.it/viaggi/ disagi-trasporti .

Massimo Antonino Cascone

Chi è Massimo Antonino Cascone

Napoletano, Laureato in Giurisprudenza, è practicing environmental journalist, termine di lingua inglese che definisce l’indirizzo verso tematiche legate alla politica internazionale, questioni ambientali, cambiamenti climatici, innovazione, energia, mobilità sostenibile, oltre che appassionato di turismo enogastronomico, storia e cultura degli alimenti, grazie ai numerosi viaggi in giro per il mondo.

Ama raccontare le best practice di aziende della greeneconomy, forte delle competenze acquisite nello Studio Legale di famiglia, da decenni punto di riferimento nazionale per questioni di Diritto del Lavoro, Sicurezza Lavoro, Relazioni Sindacali, Gestione Personale e Diritto Vitivinicolo. E’ nella Redazione di PANDORA TV e collabora come freelance anche per altre testate giornalistiche registrate a pubblicazione quotidiana.

adsense – Responsive – Post Articolo