Il coordinamento provinciale di Avellino terrà una conferenza stampa sabato, 18 luglio ore 11:00 presso la sede della Lega in via Stanislao Esposito 4. “Irpinia: lo sviluppo possibile”, ad illustrare il progetto il senatore Pasquale Pepe, responsabile nazionale per il Mezzogiorno della Lega ed i senatori Ugo Grassi e Claudio Barbaro.

