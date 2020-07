Lunedì 13 luglio 19:00, il Vice Segretario Nazionale della Lega, on. Andrea Crippa e il Coordinatore Regionale, on. Nicola Molteni incontrano la popolazione arianese presso il ristorante Villa Kristall in via Serra 9, Ariano Irpino (AV).

Interverranno: Pasqualino Santoro (coordinatore cittadino), Sen. Pasquale Pepe (coordinatore provinciale), Sen. Ugo Grassi, Sen. Claudio Barbaro.

