Lega Avellino – Lunedì 29 giugno, visita del vice segretario on. Andrea Crippa ad Avellino ed Ariano Irpino.

Lunedì, 29 giugno ore 17:00, in occasione della visita ad Avellino e Ariano Irpino del vice segretario nazionale on. Andrea Crippa, è convocata conferenza stampa presso la sede provinciale della Lega in via Stanislao Esposito 4, Avellino. Intervengono, oltre al vice segretario, il segretario regionale on. Nicola Molteni e il senatore Pasquale Pepe, coordinatore provinciale e responsabile nazionale del Dipartimento Politiche per Mezzogiorno della Lega. A seguire il vice segretario Crippa si recherà ad Ariano Irpino per incontro pubblico alle ore 19:00, presso “Villa Kristall” in via Serra 9.

