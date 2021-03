Lega Campania: il senatore Ugo Grassi è il nuovo coordinatore per la provincia di Avellino.

Il senatore della Lega Salvini Premier Ugo Grassi è il nuovo coordinatore per la provincia di Avellino. Laureato in giurisprudenza, il prof. Grassi ha ricoperto il ruolo di direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, dove ha insegnato Diritto Civile. A Grassi è affidato il compito di guidare il partito in vista delle prossime amministrative nel capoluogo Irpino. Dopo le nomine per la provincia di Napoli e di Salerno è la volta della provincia avellinese. Prende forma la squadra di governo della Lega in Campania.

A darne notizia è il segretario regionale della Lega l’on. Valentino Grant.

“Auguro buon lavoro al prof. Ugo Grassi, nuovo coordinatore della Lega in provincia di Avellino. Ho affidato a lui il compito di guidare ed organizzare il partito in vista delle prossime amministrative in Irpinia, con la mission di rinforzare il dialogo con le associazioni, la società civile e gli alleati di centrodestra sulla scia di quanto fatto finora dal suo predecessore. Un sentito ringraziamento al senatore Pasquale Pepe che ha accompagnato la Lega in una fase delicata per il partito in provincia di Avellino. Trasparenza, lealtà e attenzione alle istanze dei territori. Questi da sempre gli elementi distintivi della politica del nostro partito e del nostro leader nazionale Matteo Salvini”. Lo dichiara il coordinare regionale della Lega in Campania on. Valentino Grant.

