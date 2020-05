Lega giovani Avellino: nasce il dipartimento per le pari opportunità.

Nonostante lo scenario politico estremamente complicato, la lega giovani Avellino continua la sua attività partitica con forza e determinazione. Un dipartimento fondamentale, per far interagire, aderire e per evidenziare ulteriormente l’importanza della parità sociale tra uomo e donna. Il coordinatore provinciale della lega giovani Avellino Giuseppe D’Alessio, ha voluto affidare questa nomina rilevante alla studentessa Linda Caporaso. Il coordinatore afferma:

“Viviamo in un contesto territoriale e politico, dove la figura femminile resta ancora relegata, senza avere la giusta opportunità. Questo movimento giovanile sempre più forte e radicato, deve essere allo stesso tempo, anche versatile ed estremamente disponibile per occuparsi delle tematiche sociali. Ringrazio il coordinatore provinciale della lega il senatore Pasquale Pepe e il coordinatore regionale della lega giovani Nicholas Esposito, per il costante appoggio”. Conclude il coordinatore dei giovani irpini della Lega.

