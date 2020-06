Lega, il deputato Gianluca Cantalamessa – “Coronavirus, De Luca la smetta di fare la conta dei morti per farsi campagna elettorale”.

“Nel suo ultimo show andato in onda sui social Vincenzo De Luca ha davvero toccato il fondo. La smetta di farsi campagna elettorale sulla pelle e la salute dei cittadini campani. La conta dei morti in Lombardia e in Veneto, per attribuirsi meriti non suoi sul numero dei contagi in regione Campania, è vergognosa. I numeri dei contagiati sono bassi in tutta l’Italia meridionale e certo non per merito delle sue dirette o battutine. La bomba COVID-19 è scoppiata al NORD. Negli ultimi anni la sanità in Campania è stata bocciata, non solo dai cittadini che ogni anno vanno a farsi curare al nord ma anche dai dati della Fondazione Gimbe. Basti pensare che la regione Campania è fanalino di coda per l’utilizzo dei fondi per la qualità dei Livelli essenziali di Assistenza al cittadino. Il modello Campania di De Luca non esiste: il peggiore di tutti in Italia per l’impiego delle risorse per garantire le cure che di fatto non hanno prodotto servizi. Il plauso va ai cittadini che hanno rispettato il lockdown e ai medici e agli infermieri che hanno lottato in Campania, a dispetto di strutture fatiscenti e macchinari difettosi”.

Così il deputato della Lega Gianluca Cantalamessa, in merito al mancato utilizzo dei fondi per i servizi nella sanità in Campania.

