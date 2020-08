Legalità e Sicurezza. Zero camorra. Più sicurezza. Il coraggio di cambiare di Biancamaria D’Agostino

LEGALITÀ E SICUREZZA – ZERO CAMORRA. PIÙ SICUREZZA.

Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Sicurezza urbana e legalità si realizzano attraverso azioni integrate che

richiedono il coordinamento tra tutti gli attori istituzionali e locali: Governo, Comuni, Città Metropolitana, Regione ma anche Terzo settore.

LE NOSTRE PROPOSTE

• istituire presidi fissi nelle zone a maggior rischio;

• rafforzare le misure di sicurezza e i controlli in porti, aeroporti, strutture sanitarie e scuole per l’infanzia, prevedendo l’utilizzo obbligatorio di apparecchiature di videosorveglianza;

• realizzazione di progetti di videosorveglianza e per l’utilizzo delle nuove tecnologie;

• sgravi fiscali per le imprese che si avvalgono del lavoro di detenuti al fine di risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri;

• qualificazione delle performance delle polizie locali;

• prevenzione e contrasto dei fenomeni estorsivi e di usura;

• aiuto alle vittime innocenti dei reati intenzionali violenti;

• promozione e riutilizzo istituzionale, sociale e produttivo dei beni confiscati alle mafie.

