Legge di bilancio, decreto fiscale e milleproroghe: Commercialisti a confronto all’ex carcere Borbonico Sulle novita’ per gli enti locali nel 2020

“Le novità del 2020 per gli Enti Locali: legge di bilancio, decreto fiscale e milleproroghe” è il titolo del convegno in programma giovedì 6 febbraio , dalle 14.30 alle 19.30, presso la Sala Convegno dell’ex Carcere Borbonico in Piazza Alfredo de Marsico.

L’incontro sarà aperto dai saluti del Presidente dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Avellino Francesco Tedesco. Vincenzo Cuzzola, dirigente del settore 4 Servizi Finanziari della città Metropolitana di Reggio Calabria, si soffermerà sulle tematiche al centro del confronto e, in particolare, sulla Legge 27/12/2019 n. 160 sul Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, sul decreto fiscale 124/2019 e sul Decreto Milleproroghe 162/2019.

L’evento è condiviso con il Ministero dell’Interno per l’Iscrizione nel Registro dei Revisori degli EE.LL. oltre che accreditato ai fini della FPC obbligatoria per n. 5 crediti formativi.

Al termine dell’evento saranno somministrati i test di verifica validi per il riconoscimento dei crediti formativi, utili per l’Iscrizione nel Registro dei Revisori degli EE.LL.

L’evento è valido anche ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo per Revisore Legale (materie non caratterizzanti).

adsense – Responsive – Post Articolo