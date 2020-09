Lengua, sindaco di Cervinara, replica a Mastella: “Non opportuno creare allarmismi”.

“Leggo con stupore la nota stampa del Sindaco di Benevento Clemente Mastella con la quale invita i cittadini di Cervinara a non recarsi a lavoro presso gli uffici di Benevento sul falso presupposto che siano tutti presunti positivi al covid 19 ed abbisognevoli di tamponi.

Nel rassicurare tutti che la situazione dei contagi a Cervinara è circoscritta a pochi nuclei familiari ed è costantemente monitorata, sia dal Comune che dalle Autorità preposte, sanitarie e regionali, mi preme ricordare al collega Sindaco che non spetta a noi amministratori comunali il potere di limitare il diritto di spostamento dei cittadini tra i territori ma unicamente alla Regione.

Ne’ appare opportuno, in questa fase delicata per le nostre comunità che sono in apprensione, creare allarmismi allo stato immotivati.

Certa che si sia trattato di un eccesso di premura da parte del Sindaco Mastella, auguro a nome della comunità di Cervinara ogni bene a tutti i cittadini di Benevento ai quali ci lega da sempre un rapporto di stima ed amicizia”.

Il Sindaco di Cervinara

Avv.Caterina Lengua

