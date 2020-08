Libano, Giuseppe Alviti candidato alla Presidenza della Regione Campania:”Solidarietà al popolo libanese e vicinanza ai militari italiani”

Dopo aver appreso le ultime notizie che hanno interessato la capitale libanese, Beirut, il candidato alla presidenza della Regione Campania per la Lega Sud Giuseppe Alviti ha voluto esprimere la solidarietà alla popolazione libanese: “Esprimo la mia solidarietà, anche a nome dell’ associazione nazionale Guardie Particolari Giurate che Presiedo, ai libanesi dopo l’esplosione che ha causato così tante vittime e danni a Beirut. Il nostro sentimento di vicinanza e il nostro pensiero va in questa circostanza drammatica, soprattutto, ai militari italiani e agli uomini e donne della Brigata Sassari che sono impegnati a garantire un presidio di legalità e sicurezza in uno scenario di guerra estremo nel quale con abnegazione e coraggio tengono alti i valori della nostra Nazione”.

Esplosioni che hanno coinvolto anche dei militari italiani “ai quali auguro una pronta guarigione”, ha detto Giuseppe Alviti

Quasi tutti i militari italiani coinvolti, feriti e non, nelle esplosioni appartengono all’unità Joint Multimodal Operations Unit (Jmou di Beirut, inquadrata nel Comando Contingente Italiano (IT-NCC) di Naqoura, con il principale scopo di favorire la cooperazione internazionale e l’integrazione sociale tra i militari italiani e la popolazione libanese. Contingente il cui comando è affidato al generale di brigata Andrea Di Stasio, nell’ambito della missione internazionale di pace Leonte, iniziata nel 2006, che schiera soldati di numerose nazionali inquadrati nel contingente Unifil.

