Liceo Scientifico di Mugnano – Nuovo Dirigente Scolastico e apertura in sicurezza

Il Liceo Scientifico “Nobile-Amundsen”, di Mugnano del Cardinale, è pronto ad accogliere studenti e personale scolastico con lezioni in presenza e nel pieno rispetto delle misure igienico-sanitarie di contrasto al Covid-19.

Il nuovo Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Teresa Palmieri, ha assunto, per il prossimo anno scolastico 2020-21 la reggenza del prestigioso Liceo di Mugnano (già assegnatario del Premio Bassa Irpinia 2019) e sta procedendo al coordinamento di tutte le azioni organizzative e logistiche per affrontare il prossimo anno scolastico nelle migliori condizioni.

Il Liceo di Mugnano del Cardinale è una realtà culturale e formativa in costante crescita e consolidamento. Docenti del territorio (come la prof.ssa Stefania Guerriero, la prof.ssa Rossella Avitabile, il prof. Andrea Canonico, il prof. Rino De Rosa ed altri docenti locali, operanti nell’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, di Avella) unitamente alla professionalità degli altri validissimi colleghi, provenienti da altre zone, offrono una didattica mirante, oltre al raggiungimento delle competenze previste dalla UE e dal Ministero dell’Istruzione, alla conoscenza del proprio territorio di appartenenza e delle sue potenzialità economiche, naturalistiche e produttive.

L’importante Istituzione scolastica mandamentale ha l’obiettivo di rinverdire i fasti del vecchio ginnasio di San Pietro a Cesarano e di fornire un punto di riferimento per i giovani ed intellettuali di tutto il territorio del Baianese e, a tale fine, è aperto alla collaborazione di tutte le figure istituzionali e delle associazioni culturali dell’area baianese.

