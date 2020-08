SANT’ANDREA DI CONZA. Autoarticolato sbanda e si mette di traverso sulla carreggiata. Traffico bloccato

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, intorno alla mezzanotte di ieri 6 agosto, è intervenuta a Sant’Andrea Di Conza, sulla SS 7 Bis, al Km.64,500, per un incidente stradale che ha visto coinvolto un autoarticolato il quale sbandava e si metteva di traverso sulla carreggiata ostruendola. Il pesante automezzo, che trasportava elettrodomestici, proveniente da Lecce e diretto a Montemiletto, è stato rimesso in carreggiata anche con l’ausilio dell’autogru proveniente dalla sede centrale di Avellino. Il conducente, molto spaventato, non ha subito grosse conseguenze, tanto da essere visitato sul posto dai sanitari del 118 intervenuti, e grazie al lavoro svolto dalle squadre dei Vigili del Fuoco, ha potuto riprendere il viaggio.

adsense – Responsive – Post Articolo