LIONI (AV) – Detenzione di stupefacenti per uso personale: i carabinieri segnalano una ragazza.

I Carabinieri della Stazione di Lioni erano impegnati in un servizio di perlustrazione del territorio svolto in orario notturno unitamente alla pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, al fine di garantire sicurezza e rispetto della legalità, quando non è passato inosservato l’atteggiamento assunto da una ragazza alla vista della Gazzella.

Ritenendola di possibile interesse nella lotta alla droga, i Carabinieri decidevano di procedere al controllo della stessa (non ancora maggiorenne), trovandola in possesso di una modica quantità di marijuana.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e per la minorenne è dunque scattata la segnalazione alla Prefettura di Avellino ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90.

